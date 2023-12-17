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Сегодня, 18:00

«Байер» — «Айнтрахт»: смотреть трансляцию матча немецкой бундеслиги в прямом эфире

Трансляция игры чемпионата Германии «Байер» — «Айнтрахт» на «Матч ТВ» начнется в 19.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Хаби Алонсо.
Хаби Алонсо.
Фото Reuters

17 декабря «Байер» на своем домашнем стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене примет франкфуртский «Айнтрахт» в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Байер» — «Айнтрахт» можно с помощью матч-центра «СЭ». Телеканал «Матч ТВ» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ бесплатно покажет видеотрансляцию игры бундеслиги. Начало прямого эфира встречи «Байер» — «Айнтрахт» — в 19.25 мск.

«Байер» с 36 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. «Айнтрахт» — седьмой с 21 баллом.

«Байер» испанского тренера Хаби Алонсо является единственным клубом из топ-5 лиг на данный момент, у которого нет поражений в сезоне 2023 / 2024.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Байер
Бундеслига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 14 11 3 0 39-12 36
2
 Бавария 13 10 2 1 44-14 32
3
 РБ Лейпциг 15 10 2 3 37-16 32
4
 Штутгарт 14 10 1 3 34-16 31
5
 Боруссия Д 15 7 5 3 29-24 26
6
 Хоффенхайм 15 7 2 6 29-27 23
7
 Айнтрахт Ф 14 5 6 3 24-16 21
8
 Фрайбург 14 6 3 5 17-23 21
9
 Вольфсбург 15 6 1 8 19-25 19
10
 Аугсбург 15 4 6 5 24-28 18
11
 Боруссия М 15 4 5 6 30-33 17
12
 Хайденхайм 15 5 2 8 22-30 17
13
 Бохум 15 3 7 5 18-29 16
14
 Вердер 15 4 3 8 22-29 15
15
 Кельн 14 2 4 8 10-24 10
16
 Унион Б 14 3 1 10 15-31 10
17
 Майнц 15 1 6 8 12-27 9
18
 Дармштадт 15 2 3 10 17-38 9
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.12 22:30
Боруссия М – Вердер
 2 : 2
16.12 17:30
Аугсбург – Боруссия Д
 1 : 1
16.12 17:30
Бохум – Унион Б
 3 : 0
16.12 17:30
Дармштадт – Вольфсбург
 0 : 1
16.12 17:30
Майнц – Хайденхайм
 0 : 1
16.12 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 3 : 1
17.12 17:30
Фрайбург – Кельн
 - : -
17.12 19:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
17.12 21:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 16
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 10
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 7
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 12 2 2
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Матс Хуммельс

Матс Хуммельс

Боруссия Д

 13 1 4
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