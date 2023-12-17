«Бавария» на своем поле примет «Штутгарт» в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу. Игра начнется в 21.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Бавария» — «Штутгарт» можно с помощью матч-центра «СЭ». Телеканал «Матч! Футбол 3» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ бесплатно покажет видеотрансляцию игры бундеслиги. Начало прямого эфира встречи «Бавария» — «Штутгарт» — в 21.25 мск.

«Бавария» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующего «Байера» на 4 очка, но имея один матч в запасе. «Штутгарт» идет на 4-й строчке, набрав лишь на 1 очко меньше, чем у «Баварии», но сыграв при этом на матч больше.

Последняя очная встреча соперников завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 2:1.

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