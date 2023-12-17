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Сегодня, 20:30

«Бавария» — «Штутгарт»: смотреть трансляцию матча немецкой бундеслиги в прямом эфире

Трансляция игры чемпионата Германии «Бавария» — «Штутгарт» начнется в 21.25
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото AFP

«Бавария» на своем поле примет «Штутгарт» в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу. Игра начнется в 21.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Бавария» — «Штутгарт» можно с помощью матч-центра «СЭ». Телеканал «Матч! Футбол 3» на своем сайте matchtv.ru и на ТВ бесплатно покажет видеотрансляцию игры бундеслиги. Начало прямого эфира встречи «Бавария» — «Штутгарт» — в 21.25 мск.

«Бавария» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующего «Байера» на 4 очка, но имея один матч в запасе. «Штутгарт» идет на 4-й строчке, набрав лишь на 1 очко меньше, чем у «Баварии», но сыграв при этом на матч больше.

Последняя очная встреча соперников завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 2:1.

Чемпионат Германии по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бавария
ФК Штутгарт
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Неделя

«Фрайбург» в большинстве одержал победу над «Кельном» в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 14 11 3 0 39-12 36
2
 Бавария 13 10 2 1 44-14 32
3
 РБ Лейпциг 15 10 2 3 37-16 32
4
 Штутгарт 14 10 1 3 34-16 31
5
 Боруссия Д 15 7 5 3 29-24 26
6
 Фрайбург 15 7 3 5 19-23 24
7
 Хоффенхайм 15 7 2 6 29-27 23
8
 Айнтрахт Ф 14 5 6 3 24-16 21
9
 Вольфсбург 15 6 1 8 19-25 19
10
 Аугсбург 15 4 6 5 24-28 18
11
 Боруссия М 15 4 5 6 30-33 17
12
 Хайденхайм 15 5 2 8 22-30 17
13
 Бохум 15 3 7 5 18-29 16
14
 Вердер 15 4 3 8 22-29 15
15
 Унион Б 14 3 1 10 15-31 10
16
 Кельн 15 2 4 9 10-26 10
17
 Майнц 15 1 6 8 12-27 9
18
 Дармштадт 15 2 3 10 17-38 9
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.12 22:30
Боруссия М – Вердер
 2 : 2
16.12 17:30
Аугсбург – Боруссия Д
 1 : 1
16.12 17:30
Бохум – Унион Б
 3 : 0
16.12 17:30
Дармштадт – Вольфсбург
 0 : 1
16.12 17:30
Майнц – Хайденхайм
 0 : 1
16.12 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 3 : 1
17.12 17:30
Фрайбург – Кельн
 2 : 0
17.12 19:30
Байер – Айнтрахт Ф
 - : -
17.12 21:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 16
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 10
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 7
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 12 2 2
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 14 1 1
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 11 1 4
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