Форвард «Аякса» Броббей может продолжить карьеру в «Лейпциге»
Нападающий «Аякса» Брайан Броббей может продолжить карьеру в «Лейпциге», сообщает AS.
По информации источника, немецкий клуб проявляет интерес к 19-летнему голландцу, чей контракт с «Аяксом» действует до конца июня 2021 года.
Броббей дебютировал за основную команду «Аякса» в сезоне-2020/21. На его счету 3 гола и 1 результативная передача в 7 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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