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Форвард «Аякса» Броббей может продолжить карьеру в «Лейпциге»

11:15
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Нападающий «Аякса» Брайан Броббей может продолжить карьеру в «Лейпциге», сообщает AS.

По информации источника, немецкий клуб проявляет интерес к 19-летнему голландцу, чей контракт с «Аяксом» действует до конца июня 2021 года.

Броббей дебютировал за основную команду «Аякса» в сезоне-2020/21. На его счету 3 гола и 1 результативная передача в 7 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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