Флик прокомментировал поражение «Баварии» от «Айнтрахта»
Главный тренер «Баварии» Ханс Флик прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (1:2) в 22-м туре бундеслиги.
«Мы плохо начали игру. «Айнтрахт» отлично провел первую половину, играл быстро и поставил нас под серьезно давление. Нам удалось исправить ситуацию во втором тайме. Если бы мы играли весь матч так же, как во втором тайме, то выиграли бы. К сожалению, мы не смогли реализовать свои моменты. Мы будем равняться на игру, которую показали во втором тайме», — цитирует официальный сайт «Баварии» Флика.
«Бавария» потерпела первое поражение в чемпионате Германии за 7 матчей. До этого команда из Мюнхена проигрывала менхенгладбахской «Боруссии» (2:3) 8 января.
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Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/de/news/2021/02/stimmen-zum-bundesliga-spiel-des-fc-bayern-bei-eintracht-frankfurt
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