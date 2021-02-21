«Байер» свел вничью матч с «Аугсбургом»
«Аугсбург» прервал серию из трех поражений подряд в чемпионате Германии. В матче 22-го тура бундеслиги команда сыграла вничью с «Байером» — 1:1. Причем команда из Леверкузена сравняла счет в добавленное ко второму тайму время.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
22-й тур
«Аугсбург» — «Байер» — 1:1 (1:0)
Голы: Нидерлехнер, 5 (1:0). Тапсоба, 90+4 (1:1).
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер (Гумны, 72), Педерсен, Удуокхай, Калиджури (Оксфорд, 79), Штробль, Хедира, Бенеш (Моравек, 72), Варгас (Хан, 66), Нидерлехнер (Рихтер, 79).
«Байер»: Ломб, Бендер (Грэй, 74), Венделл, Фосу-Менса, Тапсоба, Арангис, Демирбай, Вирц (Аларио, 60), Шик, Бэйли (Фримпонг, 58), Диаби.
Предупреждения: Тапсоба, 32. Арангис, 39. Бенеш, 49. Нидерлехнер, 59. Диаби, 88. Фосу-Менса, 89.
Судья: Дингерт (Германия).
21 февраля. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю