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«Байер» свел вничью матч с «Аугсбургом»

17:23
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«Аугсбург» прервал серию из трех поражений подряд в чемпионате Германии. В матче 22-го тура бундеслиги команда сыграла вничью с «Байером» — 1:1. Причем команда из Леверкузена сравняла счет в добавленное ко второму тайму время.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

22-й тур

«Аугсбург» — «Байер» — 1:1 (1:0)

Голы: Нидерлехнер, 5 (1:0). Тапсоба, 90+4 (1:1).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер (Гумны, 72), Педерсен, Удуокхай, Калиджури (Оксфорд, 79), Штробль, Хедира, Бенеш (Моравек, 72), Варгас (Хан, 66), Нидерлехнер (Рихтер, 79).

«Байер»: Ломб, Бендер (Грэй, 74), Венделл, Фосу-Менса, Тапсоба, Арангис, Демирбай, Вирц (Аларио, 60), Шик, Бэйли (Фримпонг, 58), Диаби.

Предупреждения: Тапсоба, 32. Арангис, 39. Бенеш, 49. Нидерлехнер, 59. Диаби, 88. Фосу-Менса, 89.

Судья: Дингерт (Германия).

21 февраля. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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