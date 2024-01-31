«Фортуна» победила «Санкт-Паули» по пенальти и вышла в полуфинал Кубка Германии

Дюссельдорфская «Фортуна» на выезде обыграла «Санкт-Паули» в четвертьфинале Кубка Германии — 2:2 (4:3 — пенальти).

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1: у хозяев забил Марсель Хартель, у гостей — Винсент Вермей. Оба футболиста реализовали пенальти.

В дополнительное время на 99-й минуте полузащитник «Фортуны» Ао Танака вывел свою команду вперед, но на 120+1-й минуте форвард «Санкт-Паули» Карло Бухалфа сравнял счет.

В серии пенальти «Фортуна» выиграла со счетом 4:3.

Жеребьевка полуфинала Кубка Германии состоится 11 февраля, матчи этой стадии пройдут 2 и 3 апреля.