«Бавария»: расписание матчей в феврале

«Бавария» в феврале проведет пять матчей, из которых четыре — в чемпионате Германии и один — в Лиге чемпионов. «СЭ» публикует расписание игр немецкой команды на февраль. Время начала — московское.

Расписание «Баварии» в феврале:

3 февраля, суббота

17.30. «Бавария» — «Боруссия М». Бундеслига

10 февраля, суббота

20.30. «Байер Л» — «Бавария». Бундеслига

14 февраля, среда

23.00. «Лацио» — «Бавария». Лига чемпионов

18 февраля, воскресенье

19.30. «Бохум» — «Бавария». Бундеслига

24 февраля, суббота

20.30. «Бавария» — «РБ Лейпциг». Бундеслига

В чемпионате Германии мюнхенский клуб набрал 47 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице.

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