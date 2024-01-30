Новичок «Баварии» Сарагоса может перейти в клуб этой зимой, а не летом

Вингер «Баварии» Брайан Сарагоса, который до лета 2024 года будет играть за «Гранаду» на правах аренды, может присоединиться к мюнхенскому клубу уже зимой.

Как сообщает Sky Sport, «Бавария» рассматривает вариант, при котором 22-летний футболист присоединится к команде уже зимой. Это связано с травмой Кингсли Комана. Официального предложения еще не было.

Спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд подтвердил эту информацию: «Мы ведем переговоры о более раннем переходе».

В декабре 2023 года Сарагоса подписал контракт с «Баварией» до 2029 года. «Гранада» и мюнхенцы договорились, что испанец присоединится к немецкой команде только летом 2024 года.