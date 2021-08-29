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Флик заявил, что Нойер останется капитаном сборной Германии

17:30
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Главный тренер сборной Германии Ханс Флик заявил, что вратарь Мануэль Нойер останется капитаном команды.

«Мануэль останется капитаном сборной Германии. Для меня он не только игрок мирового уровня, но и отличный человек, который может вести команду за собой. Это то, что мне нужно от капитана», — приводит слова Флика Twitter Bayern & Germany.

Флик заключил контракт со сборной Германии 25 мая 2021 года. Соглашение рассчитано до 2024 года и вступило в силу 1 июля.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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