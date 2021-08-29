Флик заявил, что Нойер останется капитаном сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс Флик заявил, что вратарь Мануэль Нойер останется капитаном команды.

«Мануэль останется капитаном сборной Германии. Для меня он не только игрок мирового уровня, но и отличный человек, который может вести команду за собой. Это то, что мне нужно от капитана», — приводит слова Флика Twitter Bayern & Germany.

Hansi Flick: «Manu will remain Germany captain. For me he is not only a world class player, but also an absolute great person and can lead a team. These are things I need from a captain» [@ARD_Presse] pic.twitter.com/GXU4k6RxrP — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 29, 2021

Флик заключил контракт со сборной Германии 25 мая 2021 года. Соглашение рассчитано до 2024 года и вступило в силу 1 июля.