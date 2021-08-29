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Мюллер высказался о возможном трансфере Забитцера в «Баварию»

07:57
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о возможном трансфере полузащитника Марселя Забитцера в команду.

«Конечно, ясно, что он хороший игрок. К сожалению, я ничего не знаю о других темах (о возможном трансфере). Я еще не в наблюдательном совете», — цитирует Мюллера Twitter Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «Лейпцигу» за игрока 16 миллионов евро.

Контракт Забитцера истекает 30 июня 2022 года. 27-летний австриец в текущем сезоне провел два матча за «Лейпциг». Transfermarkt оценивает его в 42 миллиона евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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