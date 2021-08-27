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Бундеслига, третий тур: расписание и результаты матчей

08:30
«Бавария» сыграет против «Герты» в 3-м туре бундеслиги. Фото instagram.com/bundesliga
«Бавария» сыграет против «Герты» в 3-м туре бундеслиги. Фото instagram.com/bundesliga
Третий тур чемпионата Германии.

27 августа, пятница

«Боруссия» Д — «Хоффенхайм» (21.30)

Боруссия Д — Хоффенхайм

28 августа, суббота

«Арминия» — «Айнтрахт» (16.30)

Арминия — Айнтрахт Ф

«Аугсбург» — «Байер» (16.30)

Аугсбург — Байер

«Кельн» — «Бохум» (16.30)

Кельн — Бохум

«Майнц» — «Гройтер Фюрт» (16.30)

Майнц — Гройтер Фюрт

«Штутгарт» — «Фрайбург» (16.30)

Штутгарт — Фрайбург

«Бавария» — «Герта» (19.30)

Бавария — Герта

29 августа, воскресенье

«Унион» — «Боруссия» М (16.30)

Унион Б — Боруссия М

«Вольфсбург» — «Лейпциг» (18.30)

Вольфсбург — РБ Лейпциг

Трансляции всех матчей чемпионата Германии можно смотреть на сайте Матч ТВ.

Все о событиях в немецкой бундеслиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Германии — здесь

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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