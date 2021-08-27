Бундеслига, третий тур: расписание и результаты матчей
08:30
Третий тур чемпионата Германии.
27 августа, пятница
«Боруссия» Д — «Хоффенхайм» (21.30)
28 августа, суббота
«Арминия» — «Айнтрахт» (16.30)
«Аугсбург» — «Байер» (16.30)
«Кельн» — «Бохум» (16.30)
«Майнц» — «Гройтер Фюрт» (16.30)
«Штутгарт» — «Фрайбург» (16.30)
«Бавария» — «Герта» (19.30)
29 августа, воскресенье
«Унион» — «Боруссия» М (16.30)
«Вольфсбург» — «Лейпциг» (18.30)
Трансляции всех матчей чемпионата Германии можно смотреть на сайте Матч ТВ.
Все о событиях в немецкой бундеслиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Германии — здесь
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