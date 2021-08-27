Бундеслига, третий тур: расписание и результаты матчей

Третий тур чемпионата Германии.

27 августа, пятница

«Боруссия» Д — «Хоффенхайм» (21.30)

28 августа, суббота

«Арминия» — «Айнтрахт» (16.30)

«Аугсбург» — «Байер» (16.30)

«Кельн» — «Бохум» (16.30)

«Майнц» — «Гройтер Фюрт» (16.30)

«Штутгарт» — «Фрайбург» (16.30)

«Бавария» — «Герта» (19.30)

29 августа, воскресенье

«Унион» — «Боруссия» М (16.30)

«Вольфсбург» — «Лейпциг» (18.30)

Трансляции всех матчей чемпионата Германии можно смотреть на сайте Матч ТВ.

Все о событиях в немецкой бундеслиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //

Турнирная таблица чемпионата Германии — здесь