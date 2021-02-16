Флик остался доволен ничьей в матче против «Арминии»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Германии против «Арминии» (3:3).

«В первом тайме одно наложилось на другое. Мы недостаточно хорошо оборонялись, а соперник играл хорошо и из двух моментов сделал два гола. Плюс к этому поле для нашей игры было неоптимальным. Футболисты «Арминии» показали, что они умеют играть в футбол. Мне это понравилось.

Во втором тайме наша команда показала сенсационный менталитет. Было важно верить, что и после 0:2 можно переломить ход матча. Ввиду долгих перелетов и матчей предыдущих дней, я очень позитивно оцениваю реакцию команды. В целом мы можем быть довольны этой ничьей», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

После этого матча «Бавария» с 49 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице, «Арминия» с 18 очками — на 16-й строчке.