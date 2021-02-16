Форвард «Арминии» Клос считает, что снег сыграл на руку команде в матче с «Баварией»

Форвард «Арминии» Фабиан Клос подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (3:3).

«Бавария» — невероятная команда. Снег в первом тайме сыграл нам на руку. Нам было проще, мы лучше располагались на поле. После того, как снег был убран, нам стало сложнее. Это был наскок на лезвие бритвы. Мы должны были оказывать больше давления на мяч», — приводит слова Клоса официальный сайт «Баварии».

После этого матча «Бавария» с 49 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице, «Арминия» с 18 очками — на 16-й строчке.