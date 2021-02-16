«Бавария» сенсационно не смогла обыграть 16-ю команду бундеслиги

«Бавария» в матче 21-го тура чемпионата Германии сыграла вничью с «Арминией» со счетом 3:3.

В составе гостей отличились Мишел Влап, Амос Пипер и Кристиан Гебауэр. Действующий чемпион страны ответил точными ударами Роберта Левандовски, Корентена Толиссо и Альфонсо Дэвиса. При этом баварская команда проигрывала перед перерывом со счетом 0:2.

После этого матча «Бавария» с 49 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице, «Арминия» с 18 очками — на 16-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

21-й тур

«Бавария» — «Арминия» — 3:3 (0:2)

Голы: Влап, 9 (0:1). Пипер, 37 (0:2). Левандовски, 48 (1:2). Гебауэр, 49 (1:3). Толиссо, 57 (2:3). Дэйвис, 69 (3:3).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Эрнандез, Сарр (Киммих, 58), Коман, Толиссо, Дэйвис, Шупо-Мотинг, Левандовски, Сане.

«Арминия»: Ортега, Бруннер, Лаурсен, Нильссон, Пипер, Влап (Зойферт, 62), Притль, Кунце, Клос (ван дер Хорн, 89), Фоглзаммер (Кордова, 62), Доан (Гебауэр, 41).

Предупреждения: Толиссо, 78. Кунце, 80.

15 февраля. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».