«Эрцгебирге» ушел на карантин из-за положительного теста на COVID-19. Немецкий клуб является партнером «Спартака»

Футболисты, тренеры и сотрудники «Эрцгебирге» ушли на карантин из-за положительного теста на наличие коронавирусной инфекции у одного из членов команды. Внутренний карантин продлится до четверга, говорится в заявлении на сайте клуба.

Футбольные соревнования в Германии приостановлены из-за пандемии коронавируса с середины марта.

В ноябре 2019 года «Спартак» подписал договор о сотрудничестве с немецким «Эрцгебирге», играющим во второй бундеслиге.

Это значит, что «Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих игроков. Кроме того, клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и проводить на сборах товарищеские матчи.