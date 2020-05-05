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«Эрцгебирге» ушел на карантин из-за положительного теста на COVID-19. Немецкий клуб является партнером «Спартака»

12:50
В «Эрцгебирге» обнаружен случай заболевания коронавирусом. Фото ФК «Эрцгебирге».
В «Эрцгебирге» обнаружен случай заболевания коронавирусом. Фото ФК «Эрцгебирге».

Футболисты, тренеры и сотрудники «Эрцгебирге» ушли на карантин из-за положительного теста на наличие коронавирусной инфекции у одного из членов команды. Внутренний карантин продлится до четверга, говорится в заявлении на сайте клуба.

Футбольные соревнования в Германии приостановлены из-за пандемии коронавируса с середины марта.

В ноябре 2019 года «Спартак» подписал договор о сотрудничестве с немецким «Эрцгебирге», играющим во второй бундеслиге.

Это значит, что «Спартак» сможет отдавать «Эрцгебирге» в аренду своих игроков. Кроме того, клубы будут обмениваться опытом в вопросах подготовки игроков и проводить на сборах товарищеские матчи.

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