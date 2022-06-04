Экс-тренер «Краснодара» Фарке может возглавить гладбахскую «Боруссию»

Немецкий специалист Даниэль Фарке может возглавить команду бундеслиги, сообщает Kicker.

По сведениям источника, 45-летний немец является главным кандидатом на пост главного тренера менхенгладбахской «Боруссии».

Фарке расторг контракт с «Краснодаром» в начале марта, не проведя ни одной игры.

В минувшем сезоне «Боруссия» заняла десятое место в турнирной бундеслиги.