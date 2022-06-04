Гнабри готов играть в «Баварии» в следующем сезоне

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри передумал покидать команду летом, сообщает журналист Керри Хау в социальных сетях.

По данным источника, футболист готов продолжить играть в клубе в следующем сезоне. Переговоры о новом контракте между сторонами все еще продолжаются. Гнабри не принял последнее предложение, поступившее от руководства «Баварии». Сообщалось, что в хавбеке заинтересованы «Реал» и «Ливерпуль».

Действующее соглашение 26-летнего футболиста с командой истекает летом 2023 года. В сезоне-2021/2022 он в 34 матчах бундеслиги забил 14 голов и отдал пять результативных передач.