Левандовски договорился с «Барселоной» о трехлетнем контракте

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски договорился с «Барселоной» об условиях контракта, передает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 33-летний футболист договорился с каталонцами о 3-летнем контракте. «Барсе» и «Баварии» осталось согласовать сумму трансфера.

Поляком также интересовались «Реала», «ПСЖ» и «Челси». Однако сам футболист хочет продолжить карьеру в каталонском клубе. «Барсе» и «Баварии» необходимо согласовать экономические проблемы.