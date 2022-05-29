Экс-председатель правления «Баварии» оценил возможность перехода Левандовски в «Барселону»

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сомневается в возможном переходе нападающего Роберта Левандовского в «Барселону».

«Не представляю, как «Барса» может перебить предложение «Баварии». Что они могут предложить Роберту на данный момент? Честно говоря, я ничего не могу придумать. Они не могут предложить больше «Баварии».

Левандовски не заменим для «Баварии». Такой игрок нужен каждой команде, ему скоро исполнится 34 года. Это гарантия гола, которой нет ни у кого в Европе. Роберт — игрок высочайшего класса», — цитирует Румменигге Bild.

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года.

Текущее соглашение форварда с «Баварией» истекает в июне 2023 года.