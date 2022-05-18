Левандовски согласовал с «Барселоной» контракт до 2025 года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски перейдет в «Барселону», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 33-летний поляк согласовал с каталонским клубом контракт до 2025 года.

Отмечается, что теперь «Барселона» постарается договориться о переходе нападающего с мюнхенским клубом.

В нынешнем сезоне Левандовки забил 50 мячей и отдал семь результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.