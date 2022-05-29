Левандовски оценил свои шансы на переход в «Барселону»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону».

«Барса»? Это зависит от нескольких факторов. Считаю, что моя ситуация понятна, так что не вижу смысла это обсуждать.

Буду ли я играть за «Баварию» в следующем сезоне? Сложно ответить на этот вопрос», — приводит слова поляка журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Eleven Sports Poland.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк согласовал с «Барселоной» контракт до 2025 года.