«Бавария» активизировала переговоры по трансферу Мане

«Бавария» активизировала переговоры по трансферу нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, пишет журналист Фабрицио Романо.

Мюнхенский клуб получил информацию, что 30-летний сенегалец принял решение покинуть стан «красных». Однако переговоры о переходе еще не завершены, поскольку Садио хотел сосредоточиться на финале Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация, что Мане не устраивает заработная плата в английской команде, которая составляет 12 миллионов евро в год до вычета налогов. По этому показателю Мане находится далеко не на лидирующих позициях в «Ливерпуле».

Мане в прошедшем сезоне принял участие в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 5 голевых передач.

Контракт форварда с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Мане в 80 миллионов евро.