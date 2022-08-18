Дортмундская «Боруссия» не заинтересована в подписании Роналду

Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил дортмундской «Боруссии» подписать его клиента, сообщает BILD.

По данным источника, представители немецкого клуба заявили агенту, что не заинтересованы в подписании 36-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» осталась единственным клубом, в который Роналду может уйти этим летом. Сам футболист готов на переход в немецкий клуб, поскольку команда выступает в Лиге чемпионов.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах.