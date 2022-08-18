Дортмундская «Боруссия» не заинтересована в подписании Роналду
Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил дортмундской «Боруссии» подписать его клиента, сообщает BILD.
По данным источника, представители немецкого клуба заявили агенту, что не заинтересованы в подписании 36-летнего игрока.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» осталась единственным клубом, в который Роналду может уйти этим летом. Сам футболист готов на переход в немецкий клуб, поскольку команда выступает в Лиге чемпионов.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|8-1
|6
|
2
|Боруссия Д
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
3
|Майнц
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Боруссия М
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
6
|Кельн
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|
7
|Фрайбург
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|
8
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Аугсбург
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|
10
|Штутгарт
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|РБ Лейпциг
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Айнтрахт Ф
|2
|0
|1
|1
|2-7
|1
|
14
|Герта
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Шальке
|2
|0
|1
|1
|3-5
|1
|
16
|Вольфсбург
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
18
|Байер
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|19.08
|21:30
|
Боруссия М – Герта
|- : -
|20.08
|16:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|20.08
|16:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
|20.08
|16:30
|
Боруссия Д – Вердер
|- : -
|20.08
|16:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|- : -
|20.08
|16:30
|
Вольфсбург – Шальке
|- : -
|20.08
|19:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -
|21.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Кельн
|- : -
|21.08
|18:30
|
Бохум – Бавария
|- : -
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|3
|
|
Михаэль Грегорич
Фрайбург
|2
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|2
|П
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Дани Ольмо
РБ Лейпциг
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лукас Градецки
Байер
|1
|1
|0
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|2
|1
|0