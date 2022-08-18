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Сегодня, 18:07

Дортмундская «Боруссия» не заинтересована в подписании Роналду

Анна Горшкова
Корреспондент
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Жорже Мендеш, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, предложил дортмундской «Боруссии» подписать его клиента, сообщает BILD.

По данным источника, представители немецкого клуба заявили агенту, что не заинтересованы в подписании 36-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» осталась единственным клубом, в который Роналду может уйти этим летом. Сам футболист готов на переход в немецкий клуб, поскольку команда выступает в Лиге чемпионов.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах.

Источник: https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/transfer-ticker-80246534.bild.html
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
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1
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 2 2 0 0 8-1 6
2
 Боруссия Д 2 2 0 0 4-1 6
3
 Майнц 2 1 1 0 2-1 4
4
 Унион Б 2 1 1 0 3-1 4
5
 Боруссия М 2 1 1 0 5-3 4
6
 Кельн 2 1 1 0 5-3 4
7
 Фрайбург 2 1 0 1 5-3 3
8
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
9
 Аугсбург 2 1 0 1 2-5 3
10
 Штутгарт 2 0 2 0 3-3 2
11
 РБ Лейпциг 2 0 2 0 3-3 2
12
 Вердер 2 0 2 0 4-4 2
13
 Айнтрахт Ф 2 0 1 1 2-7 1
14
 Герта 2 0 1 1 2-4 1
15
 Шальке 2 0 1 1 3-5 1
16
 Вольфсбург 2 0 1 1 2-4 1
17
 Бохум 2 0 0 2 3-5 0
18
 Байер 2 0 0 2 1-3 0
Результаты / календарь
1 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
19.08 21:30
Боруссия М – Герта
 - : -
20.08 16:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
20.08 16:30
Байер – Хоффенхайм
 - : -
20.08 16:30
Боруссия Д – Вердер
 - : -
20.08 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 - : -
20.08 16:30
Вольфсбург – Шальке
 - : -
20.08 19:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
21.08 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 - : -
21.08 18:30
Бохум – Бавария
 - : -
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ЖК
Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 3
Михаэль Грегорич

Михаэль Грегорич

Фрайбург

 2
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 2
П
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Дани Ольмо

Дани Ольмо

РБ Лейпциг

 2
И К Ж
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 1 1 0
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 2 1 0
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