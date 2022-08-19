Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 10:30

«Лейпциг» заблокировал трансфер Симакана в «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник Мохамед Симакан не сможет перейти из «Лейпцига» в «ПСЖ» этим летом, сообщает L'Equipe.

Немецкий клуб заблокировал трансфер, поскольку считает, что теперь у него не будет достаточно времени на поиск и приобретение замены 22-летнему французу.

В нынешнем сезоне Симакан принял участие в 2 матчах «Лейпцига» и не отличился результативными действиями, получив 1 желтую карточку. В прошлом сезоне у него 1 гол, 1 голевая передача и 11 желтых карточек в 40 играх во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 22 миллиона евро.

ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Что будет, если каждый день ходить пешком по лестнице
Оставьте украинские костюмы за рингом. Все что нужно знать о бое Александр Усик — Энтони Джошуа 2, кроме политики
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дортмундская «Боруссия» не заинтересована в подписании Роналду
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 2 2 0 0 8-1 6
2
 Боруссия Д 2 2 0 0 4-1 6
3
 Майнц 2 1 1 0 2-1 4
4
 Унион Б 2 1 1 0 3-1 4
5
 Боруссия М 2 1 1 0 5-3 4
6
 Кельн 2 1 1 0 5-3 4
7
 Фрайбург 2 1 0 1 5-3 3
8
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
9
 Аугсбург 2 1 0 1 2-5 3
10
 Штутгарт 2 0 2 0 3-3 2
11
 РБ Лейпциг 2 0 2 0 3-3 2
12
 Вердер 2 0 2 0 4-4 2
13
 Айнтрахт Ф 2 0 1 1 2-7 1
14
 Герта 2 0 1 1 2-4 1
15
 Шальке 2 0 1 1 3-5 1
16
 Вольфсбург 2 0 1 1 2-4 1
17
 Бохум 2 0 0 2 3-5 0
18
 Байер 2 0 0 2 1-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.08 21:30
Боруссия М – Герта
 - : -
20.08 16:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
20.08 16:30
Байер – Хоффенхайм
 - : -
20.08 16:30
Боруссия Д – Вердер
 - : -
20.08 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 - : -
20.08 16:30
Вольфсбург – Шальке
 - : -
20.08 19:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
21.08 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 - : -
21.08 18:30
Бохум – Бавария
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 3
Михаэль Грегорич

Михаэль Грегорич

Фрайбург

 2
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 2
П
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Дани Ольмо

Дани Ольмо

РБ Лейпциг

 2
И К Ж
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 1 1 0
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 2 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости