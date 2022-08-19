«Лейпциг» заблокировал трансфер Симакана в «ПСЖ»

Защитник Мохамед Симакан не сможет перейти из «Лейпцига» в «ПСЖ» этим летом, сообщает L'Equipe.

Немецкий клуб заблокировал трансфер, поскольку считает, что теперь у него не будет достаточно времени на поиск и приобретение замены 22-летнему французу.

В нынешнем сезоне Симакан принял участие в 2 матчах «Лейпцига» и не отличился результативными действиями, получив 1 желтую карточку. В прошлом сезоне у него 1 гол, 1 голевая передача и 11 желтых карточек в 40 играх во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 22 миллиона евро.