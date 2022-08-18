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18 августа, 15:33

«Боруссия» осталась единственным клубом, в который Криштиану Роналду может перейти этим летом. «Спортинг» отпал

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остался единственный вариант на трансферном рынке этим летом, сообщает CBS Sports.

По данным источника, только дортмундская «Боруссия» готова подписать 37-летнего португальца. Немецкий клуб готов как купить футболиста, так и арендовать его. Команда хочет усилить позицию нападающего, после того как Себастьян Алле выбыл на длительный срок из-за рака яичек.

Сам Роналду готов на переход в «Боруссию», поскольку команда выступает в Лиге чемпионов. Также у форварда будет шанс стать первым футболистом, которому удалось выиграть чемпионаты Англии, Испании, Италии и Германии.

Роналду гарантированно не вернется в лиссабонский «Спортинг», потому что главный тренер команды Рубен Аморим не видит его в своих тактических построениях. «Атлетико» также не заинтересован в покупке португальца.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Источник: https://www.cbssports.com/soccer/news/cristiano-ronaldos-last-chance-of-leaving-manchester-united-this-summer-is-with-borussia-dortmund/
Криштиану Роналду
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ФК Боруссия (Дортмунд)
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 Арсенал 2 2 0 0 6-2 6
3
 Тоттенхэм 2 1 1 0 6-3 4
4
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
7
 Брентфорд 2 1 1 0 6-2 4
8
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
9
 Борнмут 2 1 0 1 2-4 3
10
 Нот. Форест 2 1 0 1 1-2 3
11
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
12
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
13
 Фулхэм 2 0 2 0 2-2 2
14
 Саутгемптон 2 0 1 1 3-6 1
15
 Вулверхэмптон 2 0 1 1 1-2 1
16
 Кр. Пэлас 2 0 1 1 1-3 1
17
 Лестер 2 0 1 1 4-6 1
18
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
19
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
20
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Кр. Пэлас – Астон Вилла
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Эвертон – Нот. Форест
 - : -
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
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Борнмут – Арсенал
 - : -
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 - : -
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Вест Хэм – Брайтон
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