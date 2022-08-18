«Боруссия» осталась единственным клубом, в который Криштиану Роналду может перейти этим летом. «Спортинг» отпал

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остался единственный вариант на трансферном рынке этим летом, сообщает CBS Sports.

По данным источника, только дортмундская «Боруссия» готова подписать 37-летнего португальца. Немецкий клуб готов как купить футболиста, так и арендовать его. Команда хочет усилить позицию нападающего, после того как Себастьян Алле выбыл на длительный срок из-за рака яичек.

Сам Роналду готов на переход в «Боруссию», поскольку команда выступает в Лиге чемпионов. Также у форварда будет шанс стать первым футболистом, которому удалось выиграть чемпионаты Англии, Испании, Италии и Германии.

Роналду гарантированно не вернется в лиссабонский «Спортинг», потому что главный тренер команды Рубен Аморим не видит его в своих тактических построениях. «Атлетико» также не заинтересован в покупке португальца.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года, до этого он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне португалец забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.