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Сегодня, 03:05

«Байер» готов подписать новый контракт с Диаби

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Байер» имеет план продлить контракт с нападающим Мусса Диаби, если он не уйдет этим летом.

Как сообщает Transfermarket, леверкузенский клуб готовит новое соглашение до 2026 года. Однако сейчас «Байер» ждет предложения от заинтересованных клубов в размере 60 миллионов евро.

Сам футболист ранее сообщил, что не собирается покидать клуб этим летом, за который играет с 2019 года.

Мусса Диаби. Мусса Диаби не уйдет из «Байера» этим летом

Действующий контракт Диаби рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В прошлом Диаби сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 14 голевых передач.

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