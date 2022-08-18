«Байер» готов подписать новый контракт с Диаби

«Байер» имеет план продлить контракт с нападающим Мусса Диаби, если он не уйдет этим летом.

Как сообщает Transfermarket, леверкузенский клуб готовит новое соглашение до 2026 года. Однако сейчас «Байер» ждет предложения от заинтересованных клубов в размере 60 миллионов евро.

Сам футболист ранее сообщил, что не собирается покидать клуб этим летом, за который играет с 2019 года.

Действующий контракт Диаби рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В прошлом Диаби сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 14 голевых передач.