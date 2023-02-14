Дортмундская «Боруссия» хочет сохранить Беллингема

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что руководство попытается сохранить полузащитника Джуда Беллингема в команде.

«Никаких новых изменений не произошло. Нам придется еще немного потерпеть. Конечно, мы постараемся удержать Беллингема в «Боруссии» как можно дольше, потому что он невероятно важный игрок для нас», — приводит слова Келя RNBVB.

Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего англичанина заинтересованы «Ливерпуль», «Челси», «Реал», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне английский хавбек провел за «Боруссию» 27 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.