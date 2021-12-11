Доменико Тедеско: «Хороший дебют, хорошее начало»
Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился эмоциями после завершения матча 15-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха (4:1).
«Конечно, мы очень довольны победой. Мы провели хороший матч. Особенно интересной получилась концовка. Хороший дебют, хорошее начало.
Был шанс забить третий мяч и раньше решить исход встречи. Теперь нужно сконцентрироваться и продолжать работать. Однако победа еще ничего не значит", — приводит слова Тедеско сайт «Лейпцига».
Это была первая игра, которую «Лейпциг» проводил под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
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