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«Вольфсбург» уступил «Штутгарту» и потерпел третье поражение подряд

22:24
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«Вольфсбург» потерпел третье поражение подряд в рамках чемпионата Германии. В матче 15-го тура бундеслиги команда на своем поле уступила «Штутгарту» со счетом 0:2.

Германия. Бундеслига 1. 15-й тур
11 дек, 20:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
0:2
Штутгарт
Голы
Мавропанос, 25 (0:1), Ферстер, 63 (0:2)
Нереализованный пенальти
Мармуш 79
Вольфсбург
Кастелс Борнау Лакруа Паулу Отавиу (Руссийон, 51 ) Мбабу (Баку, 67 ) Вранкс (Гилавоги, 21 ) Арнольд Вальдшмидт (Нмеча, 66 ) Вегхорст Нмеча Штеффен (Лукебакио, 66 )
Штутгарт
Мюллер Антон Мавропанос Каразор Ито Эндо Ферстер (Кемпф, 74) Мангаля Массимо (Штенцель, 26) Кулибали (Катомпа Мвумпа, 80) Мармуш (Фюрих, 80)
Предупреждения
Борнау 24, Арнольд 79  -  Ито 41, Мармуш 71
Судьи
Штегеманн

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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