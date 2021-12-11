Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории чемпионата Германии, выигравшим 100 матчей в бундеслиге
«Бавария» переиграла «Майнц» в матче 15-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1.
Эта победа стала сотой в чемпионате Германии для главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна.
Он достиг этой отметки в возрасте 34 лет и 141 дня стал самым молодым тренером, которому удавалось достичь такого результата.
Быший тренер «Лейпцига» превзошел прежний рекорд Эрика Риббека, выигравшего сотый матч в чемпионате Германии в 38 лет и 147 дней.
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