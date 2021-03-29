Директор дортмундской «Боруссии» Ватцке продлил контракт с клубом
13:49
Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке продлил контракт с немецким клубом.
Новое соглашение функционера с командой рассчитано до лета 2025 года. Контракты с «Боруссией» также продлили его помощники Карстен Крамер и Томас Тресс.
После 26 туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала 43 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице.
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