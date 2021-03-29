Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Директор дортмундской «Боруссии» Ватцке продлил контракт с клубом

13:49
Теги:

Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке продлил контракт с немецким клубом.

Новое соглашение функционера с командой рассчитано до лета 2025 года. Контракты с «Боруссией» также продлили его помощники Карстен Крамер и Томас Тресс.

После 26 туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала 43 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...