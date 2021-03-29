Директор дортмундской «Боруссии» Ватцке продлил контракт с клубом

Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке продлил контракт с немецким клубом.

Новое соглашение функционера с командой рассчитано до лета 2025 года. Контракты с «Боруссией» также продлили его помощники Карстен Крамер и Томас Тресс.

После 26 туров чемпионата Германии «Боруссия» набрала 43 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице.