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«Бавария» приняла решение не выкупать Дугласа Косту у «Ювентуса»

17:57
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«Бавария» вернет «Ювентусу» нападающего Дугласа Косту, сообщает 29 марта Kicker.

В настоящее время футболист выступает за чемпионов Германии на правах аренды. Однако мюнхенский клуб не намерен ни выкупать бразильца, ни продлевать его аренду.

Таким образом, Коста вернется в «Ювентус» по окончании сезона, но в Турине на него также не рассчитывают. «Бьянконери» будут продавать футболиста.

Контракт 30-летнего бразильца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне бундеслиги футболист отметился 1 голом и 1 передачей в 11 играх.

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