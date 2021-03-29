«Бавария» приняла решение не выкупать Дугласа Косту у «Ювентуса»

«Бавария» вернет «Ювентусу» нападающего Дугласа Косту, сообщает 29 марта Kicker.

В настоящее время футболист выступает за чемпионов Германии на правах аренды. Однако мюнхенский клуб не намерен ни выкупать бразильца, ни продлевать его аренду.

Таким образом, Коста вернется в «Ювентус» по окончании сезона, но в Турине на него также не рассчитывают. «Бьянконери» будут продавать футболиста.

Контракт 30-летнего бразильца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне бундеслиги футболист отметился 1 голом и 1 передачей в 11 играх.