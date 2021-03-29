Бывший скаут дортмундской «Боруссии» рассказал о несостоявшемся переходе Мбаппе

Экс-скаут дортмундской «Боруссии» Свен Мислинтат рассказал, что в 2016 году форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог стать игроком немецкого клуба. На тот момент француз выступал в «Монако».

«Жаль, что мы не смогли заполучить Мбаппе. Он мог к нам перейти бесплатно, но было слишком много претендентов. У нас не было шансов выиграть гонку. Если бы нам удалось организовать переход Мбаппе бесплатно, это была бы невероятная сделка», — цитирует Мислинтата Kicker.

21-летний футболист перешел их «Монако» в «ПСЖ» в 2017 год на правах аренды, через год парижане выкупили контракт футболиста.