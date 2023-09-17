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Сегодня, 07:15

Де Лигт — на вопрос, почему не играет за «Баварию»: «Понятия не имею, спросите тренера»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о небольшом количестве игровой практики в текущем сезоне.

«Почему я не играю с первых минут? Понятия не имею, вы должны спросить об этом тренера. Я делаю то, что хочет тренер, поэтому отыграл 1 и 6 минут в двух последних матчах. Единственное, что я могу сделать — это работать на поле. Все остальное — решение тренера», — приводит слова де Лигта Sport1.

В текущем сезоне 24-летний защитник сборной Нидерландов провел 4 матча в бундеслиге, отыграв в общей сложности 37 минут. Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель недоволен игрой де Лигта.

Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 4 3 1 0 13-5 10
2
 Бавария 4 3 1 0 11-4 10
3
 РБ Лейпциг 4 3 0 1 13-4 9
4
 Штутгарт 4 3 0 1 14-6 9
5
 Хоффенхайм 4 3 0 1 10-6 9
6
 Вольфсбург 4 3 0 1 7-5 9
7
 Боруссия Д 4 2 2 0 8-5 8
8
 Унион Б 4 2 0 2 9-7 6
9
 Айнтрахт Ф 4 1 3 0 4-3 6
10
 Фрайбург 4 2 0 2 5-10 6
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 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Бохум 4 0 3 1 4-9 3
13
 Аугсбург 4 0 2 2 7-12 2
14
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
15
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
16
 Кельн 4 0 1 3 3-7 1
17
 Майнц 4 0 1 3 3-12 1
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 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
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Альфонсо Дэйвис

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Николас Хефлер

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