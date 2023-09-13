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Сегодня, 17:54

Главного тренера «Баварии» Тухеля не устраивает уровень игры де Лигта

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель разочарован игрой защитника мюнхенского клуба Маттейса де Лигта, сообщил TZ.

По информации источника, специалисту не нравится, что нидерландец медленно набирает физическую форму, отдает много поперечных пасов и избегает вертикальных передач. По этим причинам другие защитники мюнхенцев — Дайот Упамекано и Ким Мин Джэ выигрывают у него конкуренцию.

Де Лигт выступает за «Баварию» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 24-летний голландец принял участие в 4 матчах во всех турнирах, провел на поле в сумме 77 минут и не отметился результативными действиями.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.

Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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Киммих из-за травмы пропустит матч «Баварии» с «Байером»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 3 3 0 0 11-3 9
2
 Бавария 3 3 0 0 9-2 9
3
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
4
 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10-4 6
5
 Унион Б 3 2 0 1 8-5 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
9
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
10
 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
13
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
14
 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
16
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
17
 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
18
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
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15.09 21:30
Бавария – Байер
 - : -
16.09 16:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
16.09 19:30
Бохум – Айнтрахт Ф
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Хайденхайм – Вердер
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Байер

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Эрмедин Демирович

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Аугсбург

 3
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 3
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 3
И К Ж
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
Ансгар Кнауфф

Ансгар Кнауфф

Айнтрахт Ф

 1 0 0
Брэнден Ааронсон

Брэнден Ааронсон

Унион Б

 2 0 0
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