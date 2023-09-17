Терзич - о победе над «Фрайбургом»: «Боруссия» пока играет не на 100 процентов»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над «Фрайбургом» (4:2) в 4-м туре бундеслиги.
«Мы довольны победой, но пока играем не на 100 процентов. Нам не нравится то, что после хорошего начала мы не смогли удержать контроль над игрой. Мы старались не позволять сопернику часто использовать кроссы у нашей штрафной, но не получилось. С 60-й минуты мы перешли на игру в три защитника, выдвинули в атаку Фюллькруга и Малена, и это дало хорошие результаты», — приводит слова Терзича сайт клуба.
«Боруссия» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 8 очков. У команда на счету 2 победы и 2 ничейных результата.
В следующем туре «Боруссия» 23 сентября примет «Вольфсбург».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|РБ Лейпциг
|4
|3
|0
|1
|13-4
|9
|
4
|Штутгарт
|4
|3
|0
|1
|14-6
|9
|
5
|Хоффенхайм
|4
|3
|0
|1
|10-6
|9
|
6
|Вольфсбург
|4
|3
|0
|1
|7-5
|9
|
7
|Боруссия Д
|4
|2
|2
|0
|8-5
|8
|
8
|Унион Б
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|
9
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|
10
|Фрайбург
|4
|2
|0
|2
|5-10
|6
|
11
|Вердер
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Бохум
|4
|0
|3
|1
|4-9
|3
|
13
|Аугсбург
|4
|0
|2
|2
|7-12
|2
|
14
|Хайденхайм
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
15
|Боруссия М
|3
|0
|1
|2
|5-9
|1
|
16
|Кельн
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|
17
|Майнц
|4
|0
|1
|3
|3-12
|1
|
18
|Дармштадт
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|15.09
|21:30
|
Бавария – Байер
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|1 : 3
|16.09
|16:30
|
Фрайбург – Боруссия Д
|2 : 4
|16.09
|16:30
|
Майнц – Штутгарт
|1 : 3
|16.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|3 : 0
|16.09
|16:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|2 : 1
|16.09
|19:30
|
Бохум – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|17.09
|16:30
|
Хайденхайм – Вердер
|- : -
|17.09
|18:30
|
Дармштадт – Боруссия М
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|5
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|4
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|3
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
|
|
Ансгар Кнауфф
Айнтрахт Ф
|1
|0
|0