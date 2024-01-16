Де Лигт травмировал колено во время тренировочного сбора «Баварии»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт получил травму во время тренировочного сбора клуба в Португалии, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

У нидерландца диагностировано повреждение суставной капсулы левого колена.

24-летний защитник в этом сезоне провел за клуб 12 матчей и забил 1 гол. Де Лигт перешел в «Баварию» из «Ювентуса» летом 2022 года за 67 миллионов евро.