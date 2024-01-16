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16 января, 23:40

Де Лигт травмировал колено во время тренировочного сбора «Баварии»

Руслан Минаев
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Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт получил травму во время тренировочного сбора клуба в Португалии, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

У нидерландца диагностировано повреждение суставной капсулы левого колена.

24-летний защитник в этом сезоне провел за клуб 12 матчей и забил 1 гол. Де Лигт перешел в «Баварию» из «Ювентуса» летом 2022 года за 67 миллионов евро.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 17 14 3 0 47-12 45
2
 Бавария 16 13 2 1 52-15 41
3
 Штутгарт 17 11 1 5 38-22 34
4
 РБ Лейпциг 17 10 3 4 38-18 33
5
 Боруссия Д 17 8 6 3 33-25 30
6
 Айнтрахт Ф 17 7 6 4 27-20 27
7
 Фрайбург 17 7 4 6 21-26 25
8
 Хоффенхайм 17 7 3 7 32-33 24
9
 Хайденхайм 17 6 3 8 26-33 21
10
 Боруссия М 17 5 5 7 34-36 20
11
 Вольфсбург 17 6 2 9 21-28 20
12
 Аугсбург 17 4 6 7 24-32 18
13
 Вердер 17 4 5 8 24-31 17
14
 Бохум 17 3 8 6 19-34 17
15
 Унион Б 16 4 2 10 17-31 14
16
 Майнц 17 1 8 8 14-29 11
17
 Кельн 17 2 5 10 11-29 11
18
 Дармштадт 17 2 4 11 20-44 10
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19.01 22:30
Майнц – Унион Б
 - : -
20.01 17:30
Бохум – Штутгарт
 - : -
20.01 17:30
Дармштадт – Айнтрахт Ф
 - : -
20.01 17:30
Кельн – Боруссия Д
 - : -
20.01 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 - : -
20.01 17:30
Хайденхайм – Вольфсбург
 - : -
20.01 20:30
РБ Лейпциг – Байер
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21.01 17:30
Бавария – Вердер
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Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

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И К Ж
Матей Маглица

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 14 2 3
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

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Николас Хефлер

Николас Хефлер

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