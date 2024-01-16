Де Лигт травмировал колено во время тренировочного сбора «Баварии»
Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт получил травму во время тренировочного сбора клуба в Португалии, сообщает пресс-служба мюнхенцев.
У нидерландца диагностировано повреждение суставной капсулы левого колена.
24-летний защитник в этом сезоне провел за клуб 12 матчей и забил 1 гол. Де Лигт перешел в «Баварию» из «Ювентуса» летом 2022 года за 67 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|17
|14
|3
|0
|47-12
|45
|
2
|Бавария
|16
|13
|2
|1
|52-15
|41
|
3
|Штутгарт
|17
|11
|1
|5
|38-22
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|17
|10
|3
|4
|38-18
|33
|
5
|Боруссия Д
|17
|8
|6
|3
|33-25
|30
|
6
|Айнтрахт Ф
|17
|7
|6
|4
|27-20
|27
|
7
|Фрайбург
|17
|7
|4
|6
|21-26
|25
|
8
|Хоффенхайм
|17
|7
|3
|7
|32-33
|24
|
9
|Хайденхайм
|17
|6
|3
|8
|26-33
|21
|
10
|Боруссия М
|17
|5
|5
|7
|34-36
|20
|
11
|Вольфсбург
|17
|6
|2
|9
|21-28
|20
|
12
|Аугсбург
|17
|4
|6
|7
|24-32
|18
|
13
|Вердер
|17
|4
|5
|8
|24-31
|17
|
14
|Бохум
|17
|3
|8
|6
|19-34
|17
|
15
|Унион Б
|16
|4
|2
|10
|17-31
|14
|
16
|Майнц
|17
|1
|8
|8
|14-29
|11
|
17
|Кельн
|17
|2
|5
|10
|11-29
|11
|
18
|Дармштадт
|17
|2
|4
|11
|20-44
|10
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.01
|22:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|20.01
|17:30
|
Бохум – Штутгарт
|- : -
|20.01
|17:30
|
Дармштадт – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.01
|17:30
|
Кельн – Боруссия Д
|- : -
|20.01
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|- : -
|20.01
|17:30
|
Хайденхайм – Вольфсбург
|- : -
|20.01
|20:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|- : -
|21.01
|17:30
|
Бавария – Вердер
|- : -
|21.01
|19:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|14
|2
|3
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5
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