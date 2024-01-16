Президент «Герты» Бернштейн умер в возрасте 43 лет
Президент «Герты» Кай Бернштейн умер на 44-м году жизни. Пресс-служба берлинцев заявила, что руководитель скончался неожиданно.
«Весь клуб, его руководящие органы и сотрудники потрясены и глубоко опечалены этой новостью», — говорится в заявлении клуба.
Бернштейн руководил «Гертой» с июня 2022 года. В начале 90-х он был активным болельщиков клуба, а в 1998 году был одним из основателей фанатской группировки «Берлинские арлекины».
«Герта» занимает 7-е место в турнирной таблице второй бундеслиги — 25 очков после 17 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|17
|14
|3
|0
|47-12
|45
|
2
|Бавария
|16
|13
|2
|1
|52-15
|41
|
3
|Штутгарт
|17
|11
|1
|5
|38-22
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|17
|10
|3
|4
|38-18
|33
|
5
|Боруссия Д
|17
|8
|6
|3
|33-25
|30
|
6
|Айнтрахт Ф
|17
|7
|6
|4
|27-20
|27
|
7
|Фрайбург
|17
|7
|4
|6
|21-26
|25
|
8
|Хоффенхайм
|17
|7
|3
|7
|32-33
|24
|
9
|Хайденхайм
|17
|6
|3
|8
|26-33
|21
|
10
|Боруссия М
|17
|5
|5
|7
|34-36
|20
|
11
|Вольфсбург
|17
|6
|2
|9
|21-28
|20
|
12
|Аугсбург
|17
|4
|6
|7
|24-32
|18
|
13
|Вердер
|17
|4
|5
|8
|24-31
|17
|
14
|Бохум
|17
|3
|8
|6
|19-34
|17
|
15
|Унион Б
|16
|4
|2
|10
|17-31
|14
|
16
|Майнц
|17
|1
|8
|8
|14-29
|11
|
17
|Кельн
|17
|2
|5
|10
|11-29
|11
|
18
|Дармштадт
|17
|2
|4
|11
|20-44
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.01
|22:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|20.01
|17:30
|
Бохум – Штутгарт
|- : -
|20.01
|17:30
|
Дармштадт – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.01
|17:30
|
Кельн – Боруссия Д
|- : -
|20.01
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|- : -
|20.01
|17:30
|
Хайденхайм – Вольфсбург
|- : -
|20.01
|20:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|- : -
|21.01
|17:30
|
Бавария – Вердер
|- : -
|21.01
|19:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|22
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|14
|2
|3
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5
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