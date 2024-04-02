Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 20:15

«Саарбрюкен» — «Кайзерслаутерн»: смотреть трансляцию матча Кубка Германии

Матч 1/2 финала Кубка Германии «Саарбрюкен» — «Кайзерслаутерн» пройдет 2 апрел
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Саарбрюкен» — «Кайзерслаутерн».
Фото AFP

«Саарбрюкен» и «Кайзерслаутерн» сыграют в рамках 1/2 финала Кубка Германии во вторник, 2 апреля. Матч пройдет на стадионе «Людвигс парк штадион» в Саарбрюккене, Германия. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Ключевые события матча Кубка Германии будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Победитель матча сыграет в финале в Берлине с «Байером» или дюссельдорфской «Фортуной», которые встретятся во втором полуфинале в среду, 3 апреля.

В январе 2022 года «Матч ТВ» продлил телевизионные права на показ Кубка Германии по футболу. Новое соглашение рассчитано на четыре сезона — до турнира 2025/26 годов и включает в себя все виды медиаправ. Однако видеотрансляция противостояния «Саарбрюкен» — «Кайзерслаутерн» отсутствует на официальном сайте телеканала «Матч ТВ». Вероятно, прямой эфир полуфинала Кубка Германии будет доступен в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах, например, здесь,

Футбол
ФК Кайзерслаутерн
0
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
Матчи Лиги чемпионов в России могут стать платными
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Дзерби стал главным кандидатом на замену Тухелю в «Баварии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 27 23 4 0 68-19 73
2
 Бавария 27 19 3 5 78-33 60
3
 Штутгарт 27 18 3 6 63-34 57
4
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
5
 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60-32 50
6
 Айнтрахт Ф 27 10 11 6 42-35 41
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 27 10 6 11 39-48 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Вердер 27 8 6 13 35-43 30
11
 Хайденхайм 27 7 9 11 38-47 30
12
 Унион Б 27 8 5 14 25-42 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 27 5 11 11 32-56 26
16
 Майнц 27 3 11 13 22-46 20
17
 Кельн 27 3 10 14 21-48 19
18
 Дармштадт 27 2 8 17 28-67 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.04 21:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
6.04 16:30
Кельн – Бохум
 - : -
6.04 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 - : -
6.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 - : -
6.04 16:30
Майнц – Дармштадт
 - : -
6.04 16:30
Унион Б – Байер
 - : -
6.04 19:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
7.04 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
7.04 18:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 23
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 20 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости