Чемпионат Германии: расписание и трансляции всех матчей 16 мая
В субботу, 16 мая, после вынужденной паузы из-за пандемии коронавирусной инфекции возобновляется чемпионат Германии.
Одним из центральных матчей уик-энда станет рурское дерби — игра дортмундской «Боруссии» и «Шальке».
После двухмесячного перерыва все встречи до конца сезона планируется проводить без зрителей.
«Боруссия» Д — «Шальке»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30
«Лейпциг» — «Фрайбург»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30
«Хоффенхайм» — «Герта»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30
«Фортуна» — «Падерборн»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30
«Аугсбург» — «Вольфсбург»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30
«Айнтрахт» — «Боруссия» М
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 19.30
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Коэффициенты БК «Лига Ставок» на рурское дерби: победа «Боруссии» — 1,50, ничья — 4,45, победа «Шальке» — 6,00.