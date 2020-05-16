Чемпионат Германии: расписание и трансляции всех матчей 16 мая

В субботу, 16 мая, после вынужденной паузы из-за пандемии коронавирусной инфекции возобновляется чемпионат Германии.

Одним из центральных матчей уик-энда станет рурское дерби — игра дортмундской «Боруссии» и «Шальке».

После двухмесячного перерыва все встречи до конца сезона планируется проводить без зрителей.

«Боруссия» Д — «Шальке»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

«Лейпциг» — «Фрайбург»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

«Хоффенхайм» — «Герта»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

«Фортуна» — «Падерборн»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

«Аугсбург» — «Вольфсбург»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

«Айнтрахт» — «Боруссия» М

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 19.30

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Коэффициенты БК «Лига Ставок» на рурское дерби: победа «Боруссии» — 1,50, ничья — 4,45, победа «Шальке» — 6,00.