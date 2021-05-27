«Челси» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Хофманна

«Челси» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Йонасом Хофманном, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По информации источника, 28-летний немец может сменить команду в летнее трансферное окно. Сообщается, что «Боруссия» готова расстаться с футболистом за 15 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Хофманн провел 33 матча за «Боруссию», на его счету 8 голов и 13 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Хофманн попал в расширенный состав сборной Германии на чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.