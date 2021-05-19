Хуммельс, Мюллер и Вернер вошли в заявку сборной Германии на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Германии опубликовал расширенный состав команды на чемпионат Европы-2020.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («ПСЖ»);

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Робин Госсенс («Аталанта»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Марсель ХальстенбергЛукас Клостерманн (оба — «Лейпциг»), Робин Кох («Лидс»), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария») Матс Хуммельс («Боруссия» Д);

Полузащитники: Эмре Джан («Боруссия» Д), Леон Горецка, Йоссуа Киммих, Джамал Мусиала (все — «Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Флориан Нойхаус, Йонас Хофманн (все — «Боруссия» М), Тони Кроос («Реал»).

Форварды: Лерой Сане, Серж Гнабри, Томас Мюллер (все — «Бавария»), Кевин Фолланд («Монако»), Тимо Вернер, Кай Хаверц («Челси»).

Сборная Германии попала в группу F, где сыграет с Венгрией, Португалией и Францией.