Шупо-Мотинг продлит контракт с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг вскоре подпишет новый контракт. По информации AZ, руководство клуба на два года продлит соглашение с 32-летним камерунцем.

Игрок присоединился к «Баварии» прошлой осенью на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2021 года.

В этом сезоне Шупо-Мотинг забил 9 голов и сделал 1 голевую передачу в 32 матчах во всех турнирах.