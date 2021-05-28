Шупо-Мотинг продлит контракт с «Баварией»
02:18
Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг вскоре подпишет новый контракт. По информации AZ, руководство клуба на два года продлит соглашение с 32-летним камерунцем.
Игрок присоединился к «Баварии» прошлой осенью на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2021 года.
В этом сезоне Шупо-Мотинг забил 9 голов и сделал 1 голевую передачу в 32 матчах во всех турнирах.
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