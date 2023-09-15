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Сегодня, 17:00

Бундеслига: расписание и трансляции матчей чемпионата Германии 15 — 17 сентября

4-й тур чемпионата Германии стартует 15 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Харри Кейн.
Фото AFP

Четвертый тур чемпионата Германии по футболу пройдет с 15 по 17 сентября.

Действующий чемпион «Бавария» дома примет «Байер», а дортмундская «Боруссия» на выезде сыграет против «Фрайбурга».

Следить за играми чемпионата Германии можно с помощью сайта matchtv.ru и телеканалов холдинга, включая «Матч ТВ», а также с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

После трех туров лидерами турнирной таблицы бундеслиги являются «Бавария» и «Байер», которые одержали по три победы.

Расписание 4 тура чемпионата Германии 2023 / 2024

Пятница, 15 сентября

«Бавария» — «Байер» — время начала матча — 21:30

Суббота, 16 сентября

«Кельн» — «Хоффенхайм» — время начала матча — 16:30

«Фрайбург» — «Боруссия Д» — время начала матча — 16:30

«Майнц» — «Штутгарт» — время начала матча — 16:30

«РБ Лейпциг» — «Аугсбург» — время начала матча — 16:30

«Вольфсбург» — «Унион Берлин» — время начала матча — 16:30

«Бохум» — «Айнтрахт» — время начала матча — 19:30

Воскресенье, 17 сентября

«Хайденхайм» — «Вердер» — время начала матча — 16:30

«Дармштадт» — «Боруссия М» — время начала матча — 18:30

Полный календарь чемпионата Германии 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 3 3 0 0 11-3 9
2
 Бавария 3 3 0 0 9-2 9
3
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
4
 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10-4 6
5
 Унион Б 3 2 0 1 8-5 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
9
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
10
 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
13
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
14
 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
16
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
17
 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
18
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 21:30
Бавария – Байер
 - : -
16.09 16:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
16.09 19:30
Бохум – Айнтрахт Ф
 - : -
17.09 16:30
Хайденхайм – Вердер
 - : -
17.09 18:30
Дармштадт – Боруссия М
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 5
Кевин Беренс

Кевин Беренс

Унион Б

 4
Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Байер

 4
П
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 3
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 3
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 3
И К Ж
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
Ансгар Кнауфф

Ансгар Кнауфф

Айнтрахт Ф

 1 0 0
Брэнден Ааронсон

Брэнден Ааронсон

Унион Б

 2 0 0
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