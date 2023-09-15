Четвертый тур чемпионата Германии по футболу пройдет с 15 по 17 сентября.

Действующий чемпион «Бавария» дома примет «Байер», а дортмундская «Боруссия» на выезде сыграет против «Фрайбурга».

Следить за играми чемпионата Германии можно с помощью сайта matchtv.ru и телеканалов холдинга, включая «Матч ТВ», а также с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

После трех туров лидерами турнирной таблицы бундеслиги являются «Бавария» и «Байер», которые одержали по три победы.

Расписание 4 тура чемпионата Германии 2023 / 2024

Пятница, 15 сентября

«Бавария» — «Байер» — время начала матча — 21:30

Суббота, 16 сентября

«Кельн» — «Хоффенхайм» — время начала матча — 16:30

«Фрайбург» — «Боруссия Д» — время начала матча — 16:30

«Майнц» — «Штутгарт» — время начала матча — 16:30

«РБ Лейпциг» — «Аугсбург» — время начала матча — 16:30

«Вольфсбург» — «Унион Берлин» — время начала матча — 16:30

«Бохум» — «Айнтрахт» — время начала матча — 19:30

Воскресенье, 17 сентября

«Хайденхайм» — «Вердер» — время начала матча — 16:30

«Дармштадт» — «Боруссия М» — время начала матча — 18:30

Полный календарь чемпионата Германии 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».