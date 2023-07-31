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Сегодня, 16:00

Германия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Чемпионат Германии 2023 / 2024 начнется 18 августа
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Фото Global Look Press
Новый сезон немецкой бундеслиги стартует в августе.

61-й сезон высшего дивизиона чемпионата Германии по футболу начнется в Бремене матчем «Вердер» — «Бавария». В этом сезоне команды вернутся к привычному расписанию после зимнего перерыва ради подготовки к чемпионату мира в Катаре, который проходил с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Расписание чемпионата Германии 2023 / 2024

Новый розыгрыш бундеслиги начнется 18 августа. В матче открытия действующий чемпион, мюнхенская «Бавария» на выезде сыграет против «Вердера». Сезон завершится 18 мая 2024 года. По традиции все матчи последнего тура пройдут одновременно.

Полный календарь чемпионата Германии 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Расписание 1 тура чемпионата Германии 2023 / 2024

18 августа, пятница

«Вердер» — «Бавария» — время начала игры в 21:30 мск

19 августа, суббота

«Вольфсбург» — «Хайденхайм» — время начала игры в 16:30

«Аугсбург» — «Боруссия» М — время начала игры в 16:30

«Штутгарт» — «Бохум» — время начала игры в 16:30

«Байер» — «РБ Лейпциг» — время начала игры в 16:30

«Хоффенхайм» — «Фрайбург» — время начала игры в 16:30

«Боруссия» Д — «Кельн» — время начала игры в 19:30

20 августа, воскресенье

«Унион» Б — «Майнц» — время начала игры в 16:30

«Айнтрахт» Ф — «Дармштадт» — время начала игры в 18:30

Следить за новым сезоном бундеслиги можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

Участники чемпионата Германии 2023 / 2024

В новом сезоне бундеслиги выступит 18 команд, представляющих 17 городов. Дебютантом лиги стал «Хайденхайм», который впервые в истории пробился в высший дивизион немецкого футбольного первенства. Также из второй бундеслиги в первую вышел «Дармштадт».

Действующий победитель чемпионата Германии

В сезоне 2022 / 2023 чемпионский титул защитила «Бавария», которая сумела в одиннадцатый раз подряд стать лучшим клубом Германии. Этот чемпионский титул стал 33-м для мюнхенского клуба, что является абсолютным рекордом в стране.

Интрига в чемпионате держалась вплоть до последнего тура. Основным претендентом была дортмундская «Боруссия», которая к заключительному игровому дню занимала первое место в турнирной таблице, опережая «Баварию» на два очка. Для того, чтобы оформить титул, дортмундцам было достаточно победить в последнем туре. Однако их встреча с «Майнцем» завершилась вничью, а мюнхенцы свой матч выиграли. Так баварцы завоевали 33-й чемпионский титул в своей истории.

Где смотреть чемпионата Германии 2023 / 2024

Несмотря на ситуацию в мире, российские болельщики по-прежнему имеют возможность легально смотреть матчи немецкой бундеслиги. По информации Bild, контракты на телетрансляции в России были продлены на два следующих сезона — 2023 / 2024 и 2024 / 2025. Таким образом, следить за играми чемпионата Германии можно с помощью сайта matchtv.ru и телеканала Матч ТВ.

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
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 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
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18.08 21:30
Вердер – Бавария
 - : -
19.08 16:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
19.08 16:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
19.08 16:30
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
19.08 16:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.08 16:30
Вольфсбург – Хайденхайм
 - : -
19.08 19:30
Боруссия Д – Кельн
 - : -
20.08 16:30
Унион Б – Майнц
 - : -
20.08 18:30
Айнтрахт Ф – Дармштадт
 - : -
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