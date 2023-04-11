«Боруссия» продлила контракт с Брандтом до 2026 года

«Боруссия» Дортмунд объявила о продлении контракта с полузащитником Юлианом Брандтом. Новое соглашение действует до лета 2026 года. Предыдущий контракт истекал в 2024 году.

Брандт перешел в «Боруссию» из «Байера» в 2019 году. С тех пор он провел за клуб 120 матчей в Бундеслиге, забил 23 гола и отдал 22 передачи.

В текущем сезоне 26-летний хавбек сыграл 34 матча со «шмелями», забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.