Коман: «Когда «Бавария» вылетела из Кубка Германии, я не мог уснуть»
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман рассказал о своем отношении к поражениям.
«Проигрыш — это худшее чувство. Например, когда мы вылетели из Кубка Германии, я не мог уснуть. Это не самое приятное чувство. Это чувство я ненавижу. Когда ты ненавидишь проигрывать, ты должен выигрывать каждый день», — приводит слова Комана The Telegraph.
4 апреля «Бавария» уступила «Фрайбургу» (1:2) в четвертьфинале Кубка Германии.
Кингсли Коман провел 27 матчей за «Баварию» во всех турнирах в этом сезоне, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего француза в 65 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|17
|7
|3
|77-29
|58
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|2
|7
|59-36
|56
|
3
|Унион Б
|27
|15
|6
|6
|42-30
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|27
|14
|6
|7
|50-33
|48
|
5
|Фрайбург
|27
|13
|8
|6
|39-36
|47
|
6
|Байер
|27
|13
|4
|10
|51-41
|43
|
7
|Айнтрахт Ф
|27
|11
|8
|8
|48-40
|41
|
8
|Майнц
|27
|11
|8
|8
|45-38
|41
|
9
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|46-36
|39
|
10
|Боруссия М
|27
|9
|8
|10
|42-44
|35
|
11
|Вердер
|27
|9
|5
|13
|42-52
|32
|
12
|Кельн
|27
|7
|10
|10
|36-45
|31
|
13
|Аугсбург
|27
|8
|5
|14
|35-50
|29
|
14
|Хоффенхайм
|27
|8
|4
|15
|37-46
|28
|
15
|Бохум
|27
|8
|2
|17
|30-60
|26
|
16
|Штутгарт
|27
|5
|8
|14
|32-47
|23
|
17
|Герта
|27
|5
|7
|15
|31-50
|22
|
18
|Шальке
|27
|4
|9
|14
|21-50
|21
|14.04
|21:30
|
Шальке – Герта
|- : -
|15.04
|16:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|- : -
|15.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|- : -
|15.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|15.04
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|15.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|16.04
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|- : -
|16.04
|18:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|16.04
|20:30
|
Вольфсбург – Байер
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|11
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|23
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|24
|1
|5