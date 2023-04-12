Забитцер считает, что Тухель играет в привлекательный футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, права на которого принадлежат «Баварии», рассказал, что думает о главном тренере мюнхенской команды Томасе Тухеле.

«Я еще не говорил с Тухелем, но я высокого мнения о нем как о тренере. Он очень дотошен и весь день думает о своем плане игры и содержании тренировок. Кроме того, он играет в привлекательный футбол», — цитирует Забитцера Bayern & Germany.

11 апреля «Бавария» проиграла «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Тухель возглавил немецкий клуб 25 марта. Ранее специалист работал в «Челси», «ПСЖ», дортмундской «Боруссии» и «Майнце».