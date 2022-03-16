«Боруссия» объявила о переходе голкипера Бюрки в клуб МЛС в конце сезона

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки продолжит карьеру в американской лиге МЛС. Игрок и клуб договорились о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до лета 2023 года, сообщает пресс-служба «шмелей».

31-летний вратарь продолжит карьеру в Америке: он перейдет в клуб «Сент-Луис Сити».

Бюрки выступает за «Боруссию» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 швейцарский голкипер ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.