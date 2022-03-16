Воспитанник «Локомотива» принял решение выступать за сборную Камеруна

Камерунский полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа принял решение выступать за сборную Камеруна, сообщает пресс-служба национальной команды.

Gael Ondoua reacts to his first Indomitable Lions callup via IG

«It's great honor to be called up to the national colours of Cameroon??... Glory to God and thank you for the great support» pic.twitter.com/M6Qe8tls8X — Un Bami Qui Tweete?? (@evra_geraud) March 16, 2022

Ондуа прожил в России более 10 лет. Камерунец является воспитанником «Локомотива» и выступал за «Анжи». За «Ганновер» хавбек выступает с августа 2021 года.

Он вызывался в сборную Камеруна, но не провел ни одной официальной игры, поэтому имеет право выступать за сборную России.